澳網》喬帥碰到相似的對手 梅德維夫拚推倒四巨頭延續15年的紀錄

梅德維夫與球王喬科維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第4的俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）週日將與球王喬科維奇（Novak Djokovic）爭奪2021年澳洲網球公開賽男單金盃，喬帥要問鼎9冠王霸業，梅德維夫則要尋求首座大滿貫金盃。

梅德維夫堪稱網壇當今表現最火燙的男人，他自去年11月的巴黎名人賽開始，已拉出跨年度的20連勝，這次他也刷新過去停在8強的澳網個人最佳紀錄，首度踏上決賽舞台，目標成為2005年的「沙皇」沙菲（Marat Safin）之後，首位在墨爾本公園封王的俄羅斯選手。

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喬帥雖過去8度闖進澳網決賽都能成功登頂，他與梅德維夫交手7次，取得4勝3負優勢，但梅德維夫在近4次碰頭帶走3勝。

喬科維奇的優勢為穩健的接發球表現，防守能力強，由守轉攻的能力更是他克敵制勝的一大武器，但梅德維夫也有相同的特色，且底線的對抽都相當出色，喬帥能否保持澳網決賽勝率百分之百還很難說。

值得一提的是，梅德維夫若能在澳網封王，除了是他在大滿貫賽的首冠，他將擠下西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），世界排名升至第2，這也將是自2005年7月24日以來，首次非四巨頭佔據排名前2的時刻。

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