晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》喬帥碰到相似的對手 梅德維夫拚推倒四巨頭延續15年的紀錄

2021/02/19 22:55

梅德維夫與球王喬科維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第4的俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）週日將與球王喬科維奇（Novak Djokovic）爭奪2021年澳洲網球公開賽男單金盃，喬帥要問鼎9冠王霸業，梅德維夫則要尋求首座大滿貫金盃。

梅德維夫堪稱網壇當今表現最火燙的男人，他自去年11月的巴黎名人賽開始，已拉出跨年度的20連勝，這次他也刷新過去停在8強的澳網個人最佳紀錄，首度踏上決賽舞台，目標成為2005年的「沙皇」沙菲（Marat Safin）之後，首位在墨爾本公園封王的俄羅斯選手。

喬帥雖過去8度闖進澳網決賽都能成功登頂，他與梅德維夫交手7次，取得4勝3負優勢，但梅德維夫在近4次碰頭帶走3勝。

喬科維奇的優勢為穩健的接發球表現，防守能力強，由守轉攻的能力更是他克敵制勝的一大武器，但梅德維夫也有相同的特色，且底線的對抽都相當出色，喬帥能否保持澳網決賽勝率百分之百還很難說。

值得一提的是，梅德維夫若能在澳網封王，除了是他在大滿貫賽的首冠，他將擠下西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），世界排名升至第2，這也將是自2005年7月24日以來，首次非四巨頭佔據排名前2的時刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。