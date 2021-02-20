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謝淑薇登CNN 曝澳網女單冠軍賽會支持她

2021/02/20 00:18

謝淑薇接受CNN採訪，表明自己支持美國黑馬布蕾迪。（圖取自Twitter CNN）

〔即時新聞／綜合報導〕澳網女單冠軍戰台灣時間明下午4點半登場，由世界排名第3的日本名將大坂直美對決美國黑馬布蕾迪（Jennifer Brady），美國《有線電視新聞》（CNN）特別採訪台灣一姊謝淑薇，謝淑薇對此表示，「我會準備啤酒和洋芋片觀看決賽。」

謝淑薇說，大坂直美（右）很強，但會支持美國黑馬布蕾迪（左）。（法新社）

綜合外媒報導，大坂直美在本屆澳網的晉級道路上，先後擊敗西班牙前球后穆古魯莎（Garbine Muguruza）、台灣好手謝淑薇，及39歲美國老將小威廉絲（Serena Williams）等不同球路的勁敵，她也成為自中國女網選手李娜之後，第2位2度躋身澳網決賽的亞洲女將。

據了解，大坂直美過去曾於2018年美網、2019年澳網和2020年美網相繼封后，打進大滿貫決賽就等同奪冠保證，這次若在澳網再次掄元，她將追平澳洲傳奇寇特（Margaret Court）在1962年創下的生涯前4場大滿貫決賽都封后的紀錄。

美國《有線電視新聞》（CNN）採訪台灣好手謝淑薇對總決賽的看法，淑薇輕鬆且直白地表示自己支持布蕾迪，原因在於兩人情誼深厚，但她同時也強調大坂直美「很強」，因此必須有最佳表現才能勝出，淑薇說自己在開賽後會拿著啤酒與洋芋片觀看決賽。

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