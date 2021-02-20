UBA》佛光大學「一姊」王竫婷缺陣 台師大輕鬆連勝

佛光柳云涵17分10籃板。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕佛光大學「一姊」王竫婷昨因傷缺席，少了她如斷大樑的佛大，最終53：67不敵台師大，吞下109學年度UBA大專籃賽公開女一級六強複賽2連敗，首勝得再等等。

教練楊淑淨說，少了王竫婷差很大，戰力大幅削弱，但相對給其球員機會，像今天柳云涵就跳出，接下來得有更多人挺身，讓人手不足的旱象可稍抒解。

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開局雙方互咬，各有領先，第二節台師大拉出25：13攻勢後，上半場42：27，逐步鎖定複賽第二勝，一度超前近20分。末最後4分58秒，佛大兩度追成48：57及50：59只差9分，但台師攻勢再起，最終仍以14分闖過第二關。

台師大3人得分上雙，大三射手吳明臻14分、連2場、開季6度上雙，大三中鋒陳雅彤10分、10籃板2度「雙十」外帶5助攻、4阻攻，陳靳豫萱11分。

吳明臻說，有信心持續好手氣，睽違4場再度「雙十」的陳雅彤說，還不夠好，得再加把勁。

教練梁嘉音說，連贏北市大、佛大兩支晉級四強主要對手，比較心安，但後三場仍不能大意，如順利晉四強，屆時才是重頭戲。

佛大2人上雙，過去防守、苦工為主的大四大前鋒柳云涵，今天頂替王竫婷先發扛中鋒，攻下UBA生涯新高17分、10籃板，繼上季預賽對聖約翰科大的13分、11籃板後，二度「雙十」。

才170公分出頭的柳云涵說，今天表現積極，本季肯定是最後一年UBA，得珍惜複賽最後三戰，如能再闖決賽，台北小巨蛋的四強賽就是生涯最終兩戰。

臺師陳雅彤10分10籃板5助攻。（大專體總提供）

佛光楊婉琳10分10籃板。（大專體總提供）

臺師陳靳豫萱11分。（大專體總提供）

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