澳網》賭盤看好大坂直美今天封后 布蕾迪期待爆冷復仇

大坂直美將在冠軍賽對決布蕾迪。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽已在墨爾本公園進入尾聲，台灣時間今下午4點半女單冠軍戰（博斯運動台直播），由日本第3種子大坂直美對決美國22種子布蕾迪（Jennifer Brady），究竟誰會是今年首項大滿貫賽的贏家？答案即將揭曉。

年僅23歲的「日本小威」大坂直美，已被國際賭盤一面倒看好，尤其4強擊潰美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），更讓她的氣勢如日中天，目前跨季20連勝、大滿貫13連勝，應有機會拉沃爾中央球場第2度攻頂。美日混血的大坂直美，已經贏得3座大滿貫后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，迄今四大賽決戰勝率滿百，今若再下一城，就追平澳洲名將寇特（Margaret Court）1962年創下的生涯前4場大滿貫決賽都封后的完美紀錄。

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至於去年美網首闖4強的布蕾迪，如今天助自助更上層樓，頭一回躋身大滿貫壓軸舞台，過去她與大坂直美交手3回，僅2014年ITF時期贏過1次，之後2018年及去年美網4強，已吞2連敗，能否大爆冷門甜蜜復仇？同樣備受矚目。25歲的布蕾迪回憶起青少女時代與大坂直美交手經驗，坦承當時就感覺：「她真的非常特別！」這位美國好手也強調，自己準備充分有信心扳倒強敵，「我不知道週六決賽時有什麼感受，但一定會享受那個時刻，盡量專注在比賽上，不要想太多，那有可能是我的第一個大滿貫冠軍。」

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