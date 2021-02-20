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澳網》喬帥最強挑戰者！梅德維夫對前十高手12連勝

2021/02/20 07:20

喬科維奇今迎戰梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩軍相逢勇者勝！澳洲網球公開賽八冠王喬科維奇（Novak Djokovic）終於等到了公認最難纏的後輩對手。俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev）近來20連勝的氣勢懾人，包括面對當今世界前十高手的12連勝！難怪被各界視為週日能與當今塞爾維亞世界球王一搏的那個男人。

現年25歲的梅德維夫，目前世界男單排名第4，自去年11月巴黎名人賽開始過關斬將，包括倫敦年終總決賽、今年ATP杯到本屆墨爾本公園，現已跨季連贏20場，他也刷新過去停在8強的澳網個人最佳紀錄，首度踏上決戰擂台。而單挑TOP10的12連勝當中，除了受傷長期休兵的瑞士老天王費德爾（Roger Federer），高居前三席的喬帥、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和奧地利單反名將提姆（Dominic Thiem），去年年終賽更全部栽在梅德維夫發燙拍下，讓他的信心爆棚來到空前高度。

翻開老少雙雄對戰紀錄，梅德維夫也確實對33歲的喬帥極具威脅性，先前7次交手，俄男僅雖以3勝4負稍居下風，但喬帥除了2019年之前3連勝，近年來4次交手僅贏過1回，反觀梅德維夫則已豪奪3勝，本屆澳網「最強挑戰者」的封號，可說實至名歸。　

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