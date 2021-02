NBA》3次重傷仍奮鬥不懈 「表弟」卡森斯合約將轉全額保障

中鋒「表弟」卡森斯的合約將被火箭轉為全額保障。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)上季加盟湖人,但開季因左膝十字韌帶撕裂傷,1場比賽都沒打就遭到釋出,不過火箭看好他能恢復昔日身手,休季期間與他簽下非保障合約,卡森斯稱職扮演替補戰力,表現獲球隊肯定,美媒爆料,火箭將把他的合約轉為全額保障。

30歲的卡森斯曾4度入選明星賽,但近年卻因傷痛導致成績下滑,近2年來就遭遇3次重傷,前年初是左腿跟腱撕裂,去年是左大腿股四頭肌撕裂,以1年350萬美元的底薪合約加盟湖人,夏天又遇左膝韌帶撕裂,湖人之後為騰出空間簽大莫里斯(Markieff Morris),只好把一場未打的卡森斯釋出,不過仍繼續讓他使用球隊的設施進行復健。

不過儘管如此,在經過試訓後,卡森斯讓火箭留下深刻的印象,最終火箭給了他一份1年230萬美元非保障的底薪合約,期盼他能恢復入選明星賽的頂級身手。而卡森斯本季迄今共為火箭出戰25場,11場先發,平均上場20.2分鐘內,能貢獻9.6分和7.6籃板,儘管這樣的成績無法與他巔峰時期相提並論,但作為一名重傷後歸來的老將,已經算是合格。

而按照聯盟的規定,各球隊必須在美國時間2月27日前決定是否將球隊中的非保障合約轉為全額保障,因此,顯然火箭應該是蠻滿意卡森斯本季加盟後的表現。

The Houston Rockets have guaranteed center DeMarcus Cousins' $2.3M contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Teams have until February 27 to make that decision on non-guaranteed deals.