NBA》3次重傷仍奮鬥不懈 「表弟」卡森斯合約將轉全額保障

中鋒「表弟」卡森斯的合約將被火箭轉為全額保障。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）上季加盟湖人，但開季因左膝十字韌帶撕裂傷，1場比賽都沒打就遭到釋出，不過火箭看好他能恢復昔日身手，休季期間與他簽下非保障合約，卡森斯稱職扮演替補戰力，表現獲球隊肯定，美媒爆料，火箭將把他的合約轉為全額保障。

30歲的卡森斯曾4度入選明星賽，但近年卻因傷痛導致成績下滑，近2年來就遭遇3次重傷，前年初是左腿跟腱撕裂，去年是左大腿股四頭肌撕裂，以1年350萬美元的底薪合約加盟湖人，夏天又遇左膝韌帶撕裂，湖人之後為騰出空間簽大莫里斯（Markieff Morris），只好把一場未打的卡森斯釋出，不過仍繼續讓他使用球隊的設施進行復健。

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不過儘管如此，在經過試訓後，卡森斯讓火箭留下深刻的印象，最終火箭給了他一份1年230萬美元非保障的底薪合約，期盼他能恢復入選明星賽的頂級身手。而卡森斯本季迄今共為火箭出戰25場，11場先發，平均上場20.2分鐘內，能貢獻9.6分和7.6籃板，儘管這樣的成績無法與他巔峰時期相提並論，但作為一名重傷後歸來的老將，已經算是合格。

而按照聯盟的規定，各球隊必須在美國時間2月27日前決定是否將球隊中的非保障合約轉為全額保障，因此，顯然火箭應該是蠻滿意卡森斯本季加盟後的表現。

The Houston Rockets have guaranteed center DeMarcus Cousins' $2.3M contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Teams have until February 27 to make that decision on non-guaranteed deals. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） February 19, 2021

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