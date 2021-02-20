MLB》「只喝了一點點」 前洋基、紅襪奪冠功臣酒駕遭捕

戴蒙。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕據《Orlando Sentinel》報導，今年47歲的退役球星戴蒙（Johnny Damon），今在佛州遭警察逮捕，原因是他在接受酒測時，酒精濃度吐氣檢測分別為每公升0.30及0.294毫克，血液中的酒精濃度則0.2%，遠遠超過佛州規定。

報導指出，戴蒙和妻子在凌晨因車身搖晃遭警察攔查，警察發現其走路不穩，詢問戴蒙喝了多少，當時戴蒙用手比出手勢表示：「只有一點點。」不過警察一測血液中酒精濃度竟高達0.2%，甚至比佛州當地標準0.08%多出不少，而另外夫妻二人因為在攔檢中不配合，還推警方使用暴力，最終戴蒙以酒駕、非暴力拒捕罪名，妻子則是涉嫌攻擊執法人員、暴力拒檢罪名，被警方移送法辦。

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戴蒙先後待過皇家、紅襪、洋基，大聯盟生涯18年繳出.284/.352/.785打擊三圍。他在2004年曾幫助紅襪隊打破魔咒拿到總冠軍，2006年成為自由球員後投奔洋基，且為配合球隊規定，將招牌長髮修剪得乾淨俐落、鬍子刮得一乾二淨，在波士頓也一夕之間成為「叛徒」代名詞，2009年再度嚐到冠軍滋味，成為史上第11位曾先後在世仇兩隊奪冠的球員，不過生涯從沒拿過個人獎項，僅2次入選明星賽。

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