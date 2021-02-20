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NBA》遭東契奇搶走明星賽先發 拓荒者一哥說話了

2021/02/20 10:02

里拉德因球迷投票輸給東契奇，無緣明星賽先發。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA昨公佈明星賽東西部先發陣容，西部後場卻爆出爭議，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）因球迷投票不如獨行俠球星東契奇（Luka Doncic），沒能獲選先發，許多球星、媒體都替他抱不平，不過里拉德本人似乎卻一點也不在意。

明星賽先發陣容公佈，獲得最高票的人氣王湖人球星詹姆斯（LeBron James）將擔任隊長，其餘入選的球員則有勇士柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠東契奇、快艇雷納德（Kawhi Leonard）、金塊約基奇（Nikola Jokic），然而本季表現亮眼、頻當「關鍵殺手」的里拉德卻沒有入選成為遺珠。

由於里拉德的綜合加權票數（球員、媒體和球迷各佔一定的比重）其實是跟東契奇相同，且里拉德在球員和媒體得票上都贏過東契奇排在西部後衛第二，但在球迷投票上，東契奇領先里拉德，因此獲選最終西部先發陣容，這也引發部份球員、媒體不滿，認為里拉德本季的表現比東契奇還要好。

不過里拉德本人倒是一點也不以為意，受訪時他表示自己其實不太在乎這件事，「如果我年輕一點，我絕對會很在乎，這顯然是一件非常榮耀的事，也是我之前沒有取得的成就，所以我很想得到它。但現在，老實說，我會覺得很奇怪，而且也不難過。」

本季迄今，里拉德場均貢獻29.8分4.4籃板7.7助攻，東契奇則是繳出29.1分8.6籃板9.4助攻，兩人在個人數據上雖然相差並不多，不過拓荒者戰績明顯勝過獨行俠，波特蘭大軍目前18勝10負，名列西部第4，而獨行俠13勝15負，只排西部第10。

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