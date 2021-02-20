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澳網》謝淑薇看好她封后 美國黑馬也大談小薇的好

2021/02/20 10:30

謝淑薇看好布蕾迪封后。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇接受《CNN》訪問，希望美國黑馬布蕾迪（Jennifer Brady）能在今天2021年澳洲網球公開賽女單冠軍戰封后，其實布蕾迪日前也曾談到寶島女將小薇，她說：「我很喜歡她，她是個很酷的人。」

謝淑薇先前在Instagram放上觀賞澳網賽事的照片，正是女單8強布蕾迪戰勝美國佩古拉（Jessica Pegula）之戰的比賽，恭喜她晉級，布蕾迪也開心回應：「淑薇，你是最棒的！」

這則貼文引起網友討論，大讚運動員彼此互相鼓勵為場下的另一佳話，布蕾迪也被媒體問到此事，她笑說：「能得到淑薇的支持，是我的榮幸，我很喜歡她，她很獨樹一幟，很有自己的風格，我想應該很多人要因為淑薇而開始多看看這項運動，她的打法是前所未見。」

布蕾迪也提到，過去她曾和謝淑薇多次交手，無不吃足苦頭，「這真的是令人討厭的一件事，因為打起來一點都不輕鬆，你得專注在每一球，因為你真的不知道她的下一步會是什麼，我想連淑薇自己都不知道。」布蕾迪當時說，「真的很開心她在看我的比賽，很謝謝淑薇。」

生涯首闖大滿貫決賽的布蕾迪，今將碰上坐擁3座四大賽冠軍的日本名將大坂直美，兩人過去3度會師，大坂取得2勝優勢。

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