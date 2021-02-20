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體育 籃球 NBA

NBA》J.穆雷轟50分寫多項紀錄 金塊「MJ連線」爆打騎士

2021/02/20 11:30

金塊J.穆雷今天攻下50分，締造多項超狂紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今作客出戰騎士，金塊J.穆雷（Jamal Murray）今天猛攻全場最高、追平生涯最高的50分刷新多項紀錄，一哥約基奇（Nikola Jokic）則繳16分、12籃板及10助攻大三元成績單，「MJ連線」帶領丹佛大軍以120：103狂電地主騎士隊。

前次交手騎士金塊靠著全隊多點開花以大比分勝出，今兩隊再碰頭，這次換成J.穆雷大爆發，此役他25投21中，飆進8顆三分球豪取50分，命中率高達84%，成為金塊隊史第一位拿下50分命中率還超過8成的球員，而他生涯三度飆出50分，也是隊史第一人，更狂的是，此役他一次罰球都沒有，也成為全聯盟第一位拿下50分卻0罰球的人。

此役金塊從首節就取得雙位數的領先，J.穆雷手感火燙，上半場11投9中就已經拿下20分4籃板，幫助金塊以69：50遙遙領先，易籃後，騎士終於展開反擊，靠著塞克斯頓（Collin Sexton）連續兩顆三分球，第三節前兩分鐘就拿下8分，不過金塊也不是省油的燈，一哥約基奇捍衛禁區，加上J.穆雷在最末節還是延續好手感，不到2分鐘4投4中，還砍進3記三分球，幫助金塊將領先優勢擴大到20分，提前讓比賽失去懸念，終場金塊就以17分之差送給騎士9連敗。

金塊獲勝後中止2連敗，除了「MJ連線」J.穆雷、約基奇繳出好表現外，波特（Michael Porter, Jr.）也有22分進帳，替補出賽的坎帕佐（Facundo Campazzo）拿下10分。

而苦吞9連敗的騎士，先發五人其實得分都上雙，塞克斯頓23分，J.艾倫（Jarrett Allen）20分10籃板，葛蘭德（Darius Garland）和奧科羅（Isaac Okoro）皆拿14分，奧斯曼（Cedi Osman）則有11分、7助攻和6籃板。

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