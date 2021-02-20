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NBA》「白魔獸」伍切維奇大三元 魔術險遭勇士逆轉

2021/02/20 10:45

17分領先的魔術險遭勇士逆轉。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕魔術今在主場迎戰勇士，雖一度領先17分，卻在第3節遭到勇士反咬一口，以1分落後進入決勝節，不過最後階段，魔術靠著連續三分彈要回領先，加上伍切維奇（Nikola Vucevic）的大三元演出，幫助球隊以124：120險勝勇士。

勇士前役逆轉熱火，今天前往魔術客場作戰，在上半場卻陷入苦戰，兩節打完以13分落後。不過，易籃後勇士吹起反攻號角，在第3節最後1分半時，歐布瑞（Kelly Oubre Jr. ）飆進三分球，勇士首度超前，加上柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）輪流在外線開火，反倒取得1分領先進入決勝節。

決勝節上演拉鋸戰，終場前2分鐘魔術歐基奇（Chuma Okeke）、羅斯（Terrence Ross）接連飆進三分球再度要回領先，雖然柯瑞展現強心臟，在倒數1分鐘時連飆2記三分球，追到僅剩1分落後，最後勇士採取犯規戰術未果，無緣上演逆轉秀。

魔術伍切維奇繳出30分、16籃板、10助攻大三元，富尼耶（Evan Fournier）28分次之。勇士柯瑞投進6顆三分球，進帳全隊最高29分、11助攻，歐布瑞26分次之。

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