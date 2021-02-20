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NBA》沃克、塔圖姆聯手53分獵鷹 綠衫軍成功復仇

2021/02/20 11:30

塞爾提克今勝老鷹，圖為沃克（左）和T.楊恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上一戰綠衫軍8分差敗給老鷹，今日在沃克（Kemba Walker）、塔圖姆（Jayson Tatum）合轟53分帶領下，以121：109復仇成功。

老鷹整場被塞爾提克壓著打，雖然老鷹團隊本場罰球25罰23中，多於對手的10罰7中，不過老鷹在第二節攻勢被封鎖僅得零星19分，也躲不過綠衫軍單場14顆三分球砲火，及對方最多27分差的領先，終場12分差輸掉比賽。

本場打完，塞爾提克以15勝14敗和溜馬並肩排名東部第4，團隊先發五人得分全上雙，以沃克28分6助攻5籃板最為出色，塔圖姆25分8籃板6助攻的貢獻、J.布朗（Jaylen Brown）17分6助攻4籃板、T.湯普森（Tristan Thompson）17分5籃板3助攻、泰斯（Daniel Theis）14分8籃板4助攻、板凳出發的的Robert Williams III 也有12分的表現。

老鷹團隊近10場僅得2勝，T.楊恩（Trae Young）31分11助攻4籃板最為亮眼、卡培拉（Clint Capela）24分15籃板1助攻、另外板凳出陣的希爾（Solomon Hill）繳出12分4籃板。

塔圖姆。（法新社）

希爾（右）。（法新社）

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