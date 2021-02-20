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NBA》創紀錄比肩張伯倫 恩比德轟生涯新高50分退公牛

2021/02/20 12:11

恩比德今天狂砍生涯新高的50分，率領七六人擊敗公牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭七六人今天在主場迎戰公牛，被視為本季例行賽MVP大熱門的明星中鋒恩比德（Joel Embiid），此役狂轟生涯新高的50分，外帶17籃板，率隊以112：105贏球，收下2連勝。

七六人明星控衛B.西蒙斯（Ben Simmons）因腸胃炎連兩場缺賽，恩比德一肩扛起得分重擔，全場26投17中，攻下生涯新高的50分，七六人在第四節最後8分多鐘落後1分時挺身而出，連拿6分要回領先，決勝時刻兩罰俱中穩住局面，成功助隊拿下主場第13勝，中斷對手2連勝，也是本季東部最速奪下20勝的球隊。

恩比德除了上演飆分秀外，另有17分、5助攻和4阻攻的全能數據，他成為隊史自1968年「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首位單場至少50分、15籃板和5助攻的球員，連13場繳出25分、5籃板以上的數據，也追平張伯倫隊史最長紀錄。

金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）今天也進帳50分，本季共發生2次兩人同日灌進50分以上的紀錄，這也是聯盟58年來頭一遭。

七六人T.哈里斯（Tobias Harris）攻下全隊次高的22分，另有12籃板和7助攻，D.格林（Danny Green）投進4顆三分球挹注13分；公牛以拉文（Zach LaVine）的30分最佳，外帶5籃板和5助攻。

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