高球》豪乳夾桿一推進洞爆紅 IG最賺高球員竟是爆乳正妹

史比拉娜因為姣好的外型與身材，且打球穿著性感因此爆紅。（取自史比拉娜IG）



〔體育中心／綜合報導〕足球巨星「C羅」C.羅納度（Cristiano Ronaldo）新年仍稱霸年度社群媒體體壇富豪榜榜首，在Instagram的貼文廣告收入，每則能為他賺進124.7萬美元，而最令人意外的是，高球收入最多的運動員居然不是球星老虎伍茲（Tiger Woods）和麥克羅伊（Rory McIlroy），反而是擁有傲人上圍的美國前女子高爾夫職業選手史比拉娜（Paige Spiranac）

現年27歲的史比拉娜，自青少年就小有名氣，2015年轉戰職業驚豔四座，曾被封為「果嶺上最性感選手」，2016年外卡出戰杜拜後，這位金髮美女淡出賽場，如今靠著亮麗外型和傲人身材，轉型為運動網紅，2018年曾登上運動畫刊泳裝特輯，魔鬼身材成為關注焦點。

請繼續往下閱讀...

史比拉娜在社群網站上大秀各式創意花招，包括用美乳夾著球桿，把小白球推進洞內，神乎奇技讓粉絲們大開眼界，也因此人氣暴漲，目前IG有超過300萬人追蹤，據「bonusfinder」資料顯示，平均一篇PO文可以為她賺進1萬4072.98美元，在高球項目中遙遙領先真正的職業球星「老虎」伍茲和麥克羅伊。

在 Instagram 查看這則貼文 Paige Spiranac（@_paige.renee）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法