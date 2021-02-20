NBA》字母哥飆29分繳全能數據 公鹿力壓雷霆止5連敗

亞德托昆波。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近5戰全敗的公鹿今對上雷霆終於走出低潮，「字母哥」亞德托昆波（GiannisAntetokounmpo）繳出29分、18籃板、8助攻，率領公鹿以98：85贏球，順利止敗。

米德爾頓。（美聯社）

公鹿在第二節靠著米德爾頓連續進攻逆轉，並靠罰球拉開比數，上半場結束以4分差領先，下半場開始公鹿像是開掛一樣，率先打出一波12比2的攻勢，完全不留給雷霆一絲機會，更是在該節領先對手整場最多22分，第三節結束雷霆大幅落後公鹿16分，而第末節雷霆雖苦力追趕，不過亞德托昆波該節攬9分，雷霆最終13分差吞下三連敗。

請繼續往下閱讀...

亞德托昆波除了差點締造大三元以外，米德爾頓（Khris Middleton）20分8籃板4助攻也表現不俗，奧古斯丁（D.J. Augustin）11分5助攻2籃板，板凳上陣的佛比斯（Bryn Forbes）則貢獻10分。

雷霆團隊部分，道特（Luguentz Dort）17分2籃板1助攻外，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有14分5助攻4籃板，另外哈佛德（AlHorford）、迪亞洛（Hamidou Diallo）及羅比（Isaiah Roby）也各有10分表現。

道特（右），（法新社）

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法