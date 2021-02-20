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NBA》保羅19助攻成奈許後第一人！ 太陽末節一波流逆轉鵜鶘

2021/02/20 13:56

保羅今單場狂送19助攻，帶領太陽末節逆轉鵜鶘。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今作客交手年輕鵜鶘，兩隊從開賽就展開激戰，前三節比賽都落後的太陽，第四節在保羅（Chris Paul）單節7助攻、穿針引線帶領下，殺出一波42：12的猛烈攻勢，一口氣扭轉劣勢，反以132：114擊退鵜鶘。

太陽前役雖然不敵籃網，終止6連勝，鳳凰城大軍賽前以18勝10敗居西部第5，不過他們今面對西部吊車尾的鵜鶘，卻意外陷入苦戰，年輕的鵜鶘前三節火力全開，Z.威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）攜手波爾（Lonzo Ball），鵜鶘前三節都轟下至少30分，前三節打完取得雙位數領先。

不過第四節場上卻風雲變色，鵜鶘進攻突然大當機，保羅展現老將價值，最末節穿針引線，送出7助攻，在他的引導下艾頓（Deandre Ayton）在禁區連續命中三球，克勞德（Jae Crowder）更飆出四顆三分球，幫助太陽單節打出41：12，一舉將比賽逆轉，單節就淨勝對手29分，追平隊史紀錄，終場太陽就以18分之差成功踢館鵜鶘。

太陽今天在外線火力全開，全隊共投進22顆三分球，保羅雖然只拿15分，但全場卻送出高達19次助攻，成為傳奇名將奈許（Steve Nash）後，太陽隊史單場首位能送出19助攻的球員。布克（Devin Booker）今轟下23分，卡明斯基（Frank Kaminsky）17分，艾頓16分16籃板，板凳出發的克勞德飆進6顆三分球砍下20分。

而鵜鶘有三人得分破20，英葛蘭25分、Z.威廉森23分，波爾21分12助攻，不過最末節這三人一分未得，最終讓球隊慘敗。賽後談到球隊第四節慘敗，英葛蘭表示在走回更衣室的路上他還是不知道最末節發生了什麼事「一切都發生得太快了，我就是看到了保羅第四節完全接管了比賽。」

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