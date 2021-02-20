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NBA》團隊外線命中率僅25％ 灰熊仍滅活塞收2連勝

2021/02/20 13:53

灰熊球星莫蘭特（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今日主場對戰活塞，雖然兩隊此役外線都不給力，不過灰熊在莫蘭特（Ja Morant）單場29分帶領下，主場成功守下勝利，109：95賞活塞2連敗。

此戰兩隊外線慘淡，奪勝的灰熊雄團隊20次三分球出手5中、三分命中率僅25%，活塞團隊三分球出手多達45次，但僅14中繳出31.1%數據。

開節灰熊先打出35：17的優勢，不過第二節雖僅得18分，但仍有10分差領先。易籃後，緊追在後的活塞在葛蘭特（Jerami Grant）的上籃將比數追到僅1分差，不過莫蘭特隨即帶起灰熊攻勢將比數拉開，到該節結束灰熊拉出11分差領先，第四節灰熊持續領先，不過在打到一半被活塞趕上，兩隊分數又僅差1分，但在剩下的6分鐘內活塞卻熄火只拿了6分，而灰熊則狂飆19分，終場灰熊收下2連勝。

葛蘭特。（美聯社）

灰熊團隊本場5人得分上雙，莫蘭特29分4助攻３籃板、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）17分15籃板、K.安德森（Kyle Anderson） 16分6籃板、克拉克（Brandon Clarke）和巴恩（Desmond Bane）也各有12分及10分的表現。

另外在活塞方面面，先發五人得分全上雙，萊特（Delon Wright）和葛蘭特各有16分表現，貝伊（Saddiq Bey）14分3籃板、艾靈頓（Wayne Ellington）普朗利（Mason Plumlee）和各有10分貢獻，而後者還繳出15籃板，此外板凳出陣的傑克森（Josh Jackson）也有15分演出。

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