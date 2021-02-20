NBA》狀元郎殘暴「顏扣」日籍前鋒 灰狼仍不敵暴龍（影音）

灰狼新科狀元郎艾德華茲壓著日籍前鋒渡邊雄太上演一次超狂的灌籃。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今在主場迎戰暴龍，灰狼新科狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）第三節力壓日籍前鋒渡邊雄太上演一次超狂的灌籃，技驚四座，被美媒稱為是今年年度最佳扣籃，不過前三節打完還以6分領先的灰狼，第四節進攻卻大當機，終場以81：86不敵暴龍，苦吞三連敗。

當時第三節比賽只剩下最後10秒，艾德華茲接到麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）傳球，眼看禁區出現空檔，艾德華茲馬上直搗黃龍突破，灰熊日籍前鋒渡邊雄眼見不妙，馬上上前防守，艾德華茲卻直接起飛，直接壓在渡邊雄太的身上，上演一記兇殘的爆扣，出色天賦和勁爆的體能，讓美媒驚呼連連，盛讚「這是年度最佳一灌」。

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比賽最末節，艾德華茲一上來就放進兩分，不過暴龍射手終於找回手感，T.戴維斯 （Terence Davis）、N.鮑威爾（Norman Powell）連續命中三分球，幫助暴龍追分，西亞卡姆（Pascal Siakam）最後1分22秒灌籃把分數追平，T.戴維斯最後30秒外線在出手命中，也擋住了灰狼最後的反撲，終場暴龍就以5分差驚險帶走勝利。

灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）19分13籃板4助攻、畢斯利（Malik Beasley）13分、麥克勞夫林則有11分進帳，而新科狀元艾德華茲雖然上演精彩爆扣，但他今天手感冰冷，最後僅拿下11分7助攻。暴龍N.鮑威爾轟下全場最高31分6籃板，范維利特（Fred VanVleet）手感同樣冷冰冰，20投僅4中拿下12分，T.戴維斯11分、西亞卡姆則是10分9籃板6助攻。

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