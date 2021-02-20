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韓職》「看到棒球，就想起那張臉...」他發文指控遭韓華鷹球員霸凌

2021/02/20 14:43

韓職韓華鷹球員遭人爆料小學曾霸凌同學，圖為韓華鷹主場。（圖片取自韓華鷹官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在南韓排球界傳出霸凌醜聞後，棒球界今天也捲入風暴，自稱曾遭職棒選手霸凌的人士昨天在社群媒體發文，陳述在小學時遭到校園暴力的不愉快回憶，而當中一個不能抹去的名字就是目前效力韓華鷹的某球員。

多家韓國媒體今天都報導這項消息，並引述這位爆料人士的發文指出他在小學時期遭到霸凌的回憶，他自稱小學4年級轉學到光州某小學後就遭到同學的排擠和暴力對待，除了曾被關在垃圾箱中，還遭到言語辱罵和施暴，都讓他留下很深的心理陰影，導致現在受到憂鬱症困擾而必須吃藥。

「即使不想在意，但每當看到棒球時，就會想起那張臉，這不是很好的回憶。」受害者還以實名指出那位效力韓華鷹選手的名字，也讓球團相當重視這件事，立刻著手進行調查。

不過相關選手透過球團否認這件事，還表示自己去問過其他小學同學，但大家都說不知道。韓華鷹球團人士指出，由於選手否認，因此目前暫時以「無罪推定原則」處理，但球團仍會繼續追查，希望釐清真相。

南韓「排球女神」李多英和雙胞胎姐姐李在英，日前才被爆料在學生時期多次霸凌同學，如今風暴延燒到棒球界，體育界擔心接下來是否其他項目也會傳出負面消息。

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