NBA》東部明星隊總教練出爐 瑞佛斯3度執掌兵符

七六人教頭瑞佛斯將執掌東部明星隊兵符。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，NBA本季明星賽幾經波折，確定美國時間3月7日在亞特蘭大登場，繼西霸天爵士主帥史奈德（Quin Snyder）確定擔任西部明星隊總教練後，聯盟宣告七六人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也出線，即將執掌東部明星隊兵符。

昨天東、西部明星先發名單底定，本屆同樣由票選最高人氣的前兩大球星擔任兩隊隊長，透過線上選秀來各自挑選成員；雙方總教練部分，史奈德率爵士打出戰績24勝6負，高居西岸、甚至是全聯盟龍頭，理所當然帶領西部明星隊後；至於本季轉戰費城的瑞佛斯，統領七六人異軍突起，20勝10負東岸獨走，也將在下月明星賽第3度執教東部明星隊，2008、11年時他還是塞爾提克總教練；這是七六人自2001年布朗（Larry Brown）後，再度有總帥在明星賽挑大樑。

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此外，拓荒者「小里飛刀」里拉德（Damian Lillard）爆冷淪為西部明星賽先發遺珠，坐視勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、「獨行俠」東契奇（Luka Doncic）出線，引發各界熱議，連名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）都看不下去，大抱不平說：「我依然認為里拉德應該成為明星賽先發，因為在比賽時，沒人能像那傢伙如此讓人深感恐懼。」

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