NBA》快艇雙星合體復仇 終結爵士9連勝

快艇一哥雷納德今狂砍29分，幫助快艇擊敗爵士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二的快艇在主場迎戰西部第一的爵士，當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）狂砍29分，率隊以116：112驚險贏球，報了前役輸球的一箭之仇，也中斷對手近期的9連勝。

快艇18日以96：118不敵爵士，當家雙星雷納德和P.喬治（Paul George）都沒有上場，今天再度合體，雷納德攻下全隊最高29分，P.喬治貢獻15分、6籃板和5助攻，快艇末節最後2分鐘一度領先多達13分，但爵士波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和米契爾（Donovan Mitchell）率隊反撲，米契爾最後18秒內投進2顆三分彈，追到2分差距，不過貝佛利（Patrick Beverley）和雷納德接下來的2罰全進，幫助快艇終場以116：112贏球，近6戰只吞1敗。

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快艇除了雙星之外，L.威廉斯（Lou Williams）替補攻下19分，貝佛利和小莫里斯（Marcus Morris Sr.）挹注17分，後者外帶7籃板；爵士米契爾轟下全場最高的35分，另有5助攻和3抄截，波丹諾維奇三分球5投4中得23分，克拉克森（Jordan Clarkson）替補拿19分，康利（Mike Conley）則有16分。

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