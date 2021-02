網球》「還愛著彼此...」一週前才高調放閃 網壇情侶檔宣布分手

蒙菲爾斯與絲薇托莉娜宣布分手。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕網壇情侶檔法國「跳跳人」蒙菲爾斯(Gael Monfils)與烏克蘭女將絲薇托莉娜(Elina Svitolina)時常在公開場合大方放閃,不過今無預警在社群網站共同發表聲明,表示兩人的關係將暫時畫下句點,希望能讓彼此喘口氣。

蒙菲爾斯與絲薇托莉娜自2019年初開始交往,還在社群網站開設共同帳號「G.E.M.S.Life」紀錄甜蜜生活,雖在同年6月曾將此帳戶移除、還互相取消追蹤,被外界解讀為關係已經結束,不過兩人隨後疑似又舊情復燃,恢復情侶關係。

這對愛侶攜手在網壇奮戰、從不吝惜為彼此加油打氣,蒙菲爾斯本屆澳網出師不利,首輪就爆冷輸給芬蘭非種子選手魯烏斯武里(Emil Ruusuvuori),賽後在記者會上情緒潰堤,因為自從網壇重啟後,他至今仍是一勝難求。

這一切當時的女友絲薇托莉娜也都看在眼裡,首輪擊敗捷克選手鮑茲可娃(Marie Bouzkova) 後,還特地在攝影機寫下男友的名字、並送上飛吻,希望能藉此帶給蒙菲爾斯力量。

怎料一週前才大方放閃,兩人今突然宣布分手消息,在Instagram發出共同聲明表示,這段關係將暫時畫下句點,希望能因此喘口氣,還表示這個決定非常艱難,「因為對彼此還有愛」。

聲明指出,儘管如此,兩人身為彼此最好的朋友,了解到是時候給彼此一些空間了、同時也希望這個決定能讓對方過上更快樂、更豐富的生活,「接下來我們不會再為此發表任何評論,先謝謝大家尊重我們的隱私。」

It's a G.E.M.S. life world, we're just living in it @ElinaSvitolina x @Gael_Monfils #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/bFvlpQI4BT