網球》「還愛著彼此...」一週前才高調放閃 網壇情侶檔宣布分手

蒙菲爾斯與絲薇托莉娜宣布分手。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇情侶檔法國「跳跳人」蒙菲爾斯（Gael Monfils）與烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）時常在公開場合大方放閃，不過今無預警在社群網站共同發表聲明，表示兩人的關係將暫時畫下句點，希望能讓彼此喘口氣。

蒙菲爾斯與絲薇托莉娜自2019年初開始交往，還在社群網站開設共同帳號「G.E.M.S.Life」紀錄甜蜜生活，雖在同年6月曾將此帳戶移除、還互相取消追蹤，被外界解讀為關係已經結束，不過兩人隨後疑似又舊情復燃，恢復情侶關係。

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這對愛侶攜手在網壇奮戰、從不吝惜為彼此加油打氣，蒙菲爾斯本屆澳網出師不利，首輪就爆冷輸給芬蘭非種子選手魯烏斯武里（Emil Ruusuvuori），賽後在記者會上情緒潰堤，因為自從網壇重啟後，他至今仍是一勝難求。

這一切當時的女友絲薇托莉娜也都看在眼裡，首輪擊敗捷克選手鮑茲可娃（Marie Bouzkova） 後，還特地在攝影機寫下男友的名字、並送上飛吻，希望能藉此帶給蒙菲爾斯力量。

怎料一週前才大方放閃，兩人今突然宣布分手消息，在Instagram發出共同聲明表示，這段關係將暫時畫下句點，希望能因此喘口氣，還表示這個決定非常艱難，「因為對彼此還有愛」。

聲明指出，儘管如此，兩人身為彼此最好的朋友，了解到是時候給彼此一些空間了、同時也希望這個決定能讓對方過上更快樂、更豐富的生活，「接下來我們不會再為此發表任何評論，先謝謝大家尊重我們的隱私。」

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