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NBA》詹皇退休前締造史無前例4萬分？ 「世界和平」提出觀點

2021/02/20 18:34

湖人一哥「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）昨日達標生涯3萬5000分大關，以詹姆斯目前36歲的年紀來看，距離高掛球鞋應該還有好幾個球季，對此退役球員世界和平（Metta World Peace）認為，詹姆斯有望締造史無前例的4萬分里程碑。

昨湖人迎戰籃網，賽前詹姆斯生涯累積3萬4985分，距離3萬5000分只差15分，詹姆斯在次節靠著站上罰球線的機會，完成這項重大里程碑，可惜湖人終場以98：109不敵籃網，讓詹姆斯紀錄夜輸球作收。

詹姆斯在寫下生涯3萬5000分大關後，目前仍排在聯盟史上總得分排行榜第3名，要繼續往傳奇名將馬龍（Karl Malone）的3萬6928分、「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分邁進。

前NBA球員世界和平。（資料照，今日美國）

退役球員世界和平也關注到詹姆斯完成3萬5000分的壯舉，他今日在推特發文直呼：「好不真實，詹姆斯將往聯盟史上總得分排行榜第一的位子邁進，我從未見過這種情形，有人正在步步逼進賈霸的紀錄，我認為詹姆斯可能會締造4萬分里程碑。」

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