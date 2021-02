NBA》詹皇退休前締造史無前例4萬分？ 「世界和平」提出觀點

湖人一哥「詹皇」詹姆斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯(LeBron James)昨日達標生涯3萬5000分大關,以詹姆斯目前36歲的年紀來看,距離高掛球鞋應該還有好幾個球季,對此退役球員世界和平(Metta World Peace)認為,詹姆斯有望締造史無前例的4萬分里程碑。

昨湖人迎戰籃網,賽前詹姆斯生涯累積3萬4985分,距離3萬5000分只差15分,詹姆斯在次節靠著站上罰球線的機會,完成這項重大里程碑,可惜湖人終場以98:109不敵籃網,讓詹姆斯紀錄夜輸球作收。

詹姆斯在寫下生涯3萬5000分大關後,目前仍排在聯盟史上總得分排行榜第3名,要繼續往傳奇名將馬龍(Karl Malone)的3萬6928分、「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的3萬8387分邁進。

退役球員世界和平也關注到詹姆斯完成3萬5000分的壯舉,他今日在推特發文直呼:「好不真實,詹姆斯將往聯盟史上總得分排行榜第一的位子邁進,我從未見過這種情形,有人正在步步逼進賈霸的紀錄,我認為詹姆斯可能會締造4萬分里程碑。」

