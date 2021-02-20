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澳網》再度強勢封后！大坂直美大滿貫第4冠到手

2021/02/20 18:03

大坂直美封后。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽在墨爾本公園進入尾聲，女單冠軍戰如同外界預期，來勢洶洶的日本第3種子大坂直美火力全開，臨場展現壓倒性優勢，6：4、6：3擊潰美國22種子布蕾迪（Jennifer Brady），如願成為今年首項大滿貫賽的贏家。

年僅23歲的「日本小威」大坂直美，賽前已被國際賭盤和各界專家大幅看好，尤其4強擊潰美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），更讓她的氣勢如日中天，最終這位前世界球后也在拉沃爾中央球場第2度攻頂，締造跨季21連勝、大滿貫14連勝，獨享澳網冠軍奬金275萬澳幣（約6217萬台幣）。

美日混血的大坂直美，現已贏得4座大滿貫后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，以及迄今澳網，且四大賽決戰勝率滿百，更繼澳洲寇特（Margaret Court）、美國莎莉絲（Monica Seles）之後，締造生涯前4場大滿貫決賽都封后的完美紀錄。

大坂直美封后。（路透）

至於去年美網首闖4強的布蕾迪，本屆天助自助更上層樓，但頭一回躋身大滿貫壓軸舞台，仍得付出被「天后接班人」震撼教育的代價，25歲的她與大坂直美交手4回，僅2014年ITF時期贏過1次，之後2018年、去年美網4強及現今澳網爭后失利，已苦吞3連敗，依舊無緣爆冷甜蜜復仇。

布蕾迪屈居亞軍。（法新社）

大賽經驗豐富的大坂直美，強勢球風掌控節奏，有效壓制布蕾迪底線回擊，雙方拉鋸開局，第4：5局互破之後，「日本小威」第10局把握機會，從15：40後來居上，歷經「丟士」第2度破發，首盤率先到手。氣勢頓挫的布蕾迪，次盤失誤連連深陷低潮，讓打順手的大坂直美接連雙破，拉出一波4：0高潮，儘管布蕾迪回破止血連趕2局，仍難挽頹勢，「日本小威」只花1小時17分鐘直落2出線。

大坂直美封后。（法新社）

大坂直美（右）封后。（路透）

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