UBA》林蝶回神繳20分助隊輕取佛光 世新率先晉級4強

世新林蝶。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍世新大學今碰上佛光大學，雖然佛光在上半場打出競爭力一度超前，但第3節世新火力全開，一波19：0攻勢成功甩開對手糾纏，林蝶繳出全隊最高20分，加上外籍生潔安妮兒挹注17分，兩人率隊以92：50收下3連勝，也搶下前進小巨蛋門票。

本季未嘗敗績的世新，今面對佛光上半場打得較為掙扎，直到第3節由林蝶率先飆進三分球帶起攻勢，拉出一波19：0攻勢，並讓對手在該節僅進帳5分，穩穩將勝利收進口袋。對此，世新主帥何正峰表示，連打3天球員確實有點累了，專注力也下降，中場時提醒球員要把防守做好。

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雖然已經確定拿下4強門票，不過何正峰強調，複賽最後兩戰仍會全力搶勝，「希望明天球員專注力可以更好，最後兩戰也當成一般的比賽來打，不會輕易鬆懈。」他提到，對於連霸當然有信心，不過現階段不太去想這件事情，而是先打好眼前的每一戰。

林蝶前役面對北市大僅拿下6分、5籃板，為本季唯一一場得分個位數的比賽，還被教練點名不在狀況內，不過今天她「回神」飆進3顆三分球、攻下全隊最高20分、7籃板、5抄截，她說：「一上場就告訴自己一定要專注，狀況也慢慢調整回來。」

這季世新多了菲律賓國家隊中峰潔丹妮兒加入，她熱情的個性也影響球隊氣氛，林蝶說：「在她身上學到不容易氣餒的態度，無論場上、場下她都表現得很歡樂，熱身聽到音樂還會跳舞，也讓球隊氣氛更好。」

世新外籍生潔丹妮兒。（大專體總提供）

世新林蝶。（大專體總提供）

佛光陳郁婷繳全隊最高13分。（大專體總提供）

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