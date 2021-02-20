澳網》去年收入逾9億台幣！全球最賺錢女將大坂直美名利雙收

大坂直美名利雙收。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕據美國權威財經雜誌《富比士》估計，甫第2度笑捧澳網女單后冠的大坂直美，光2020年總收入就高達3740萬美元（約10.7億台幣）！早已超越4強手下敗將的美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），躍居全球女子運動員榜首，如今「日本小威」新賽季又有了好的開始，可以預期的是，今年她的「錢」途更加不可限量。

美日混血的大坂直美，芳齡23歲已贏得4座大滿貫女單后冠，包括2018年美網、19年澳網、20年美網，以及現今澳網，傲人戰績加上順延至今年夏天的東京奧運，足以讓她的經紀人接連簽下重量級國際廣告，包括NIKE、寶潔、日產汽車、全日空、日清等贊助商，莫不爭相捧上重金，而今年初她更獲得法國精品LV、瑞士腕錶泰格豪雅等時尚品牌青睞，總計代言品牌高達18個！去年場外合約金額估計達3300萬美元（約9.4億台幣），影響力與龐大商機可見一斑。

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在俄國人氣美女莎拉波娃（Maria Sharapova）隱退、39歲老將小威逐漸老去之際，大坂直美横空出世，儼然已是全球體壇女將新「金」主，南加州大學馬歇爾商學院運動經濟學教授卡特（David Carter）分析，由於她擁有融合東、西方不同文化的獨特背景，隨著戰績不斷提升，以及個人形象高度曝光，良性循環下形成空前利多，「對網壇以外的人們來說，大坂直美是充滿新鮮感的話題人物，擁有如此精彩經歷。她的年輕和跨種族等身份，更有助於在全球粉絲中產生高度共鳴。」

大坂直美名利雙收。（法新社）

大坂直美名利雙收。（歐新社）

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