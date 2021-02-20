MLB》以菜鳥心態赴美 梁玹種：要證明做了正確的選擇

梁玹種今搭機赴美。（取自韓聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季與遊騎兵簽下小聯盟合約的韓籍左投梁玹種，今啟程前往美國投入春訓，搭機前在記者會上表示，會將自己視為新人、向外界證明做了對的選擇。

堅決挑戰美職的梁玹種，最終在春訓前等到遊騎兵一紙合約，若未來一年整季待在大聯盟薪資為130萬美元、另附有激勵獎金55萬，目前仍不在40人名單中的他，必須在春訓證明自己、力拚開季名單。

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由於簽證等文件問題，梁玹種近日都與前東家起亞虎一同訓練，直到今天才搭機赴美、根據大聯盟防疫規定、到達亞歷桑那後必須隔離5天、才能向球隊報到。

「身為一個只是受邀春訓的選手，我沒有什麼立場討論自己在球隊中的定位，」梁玹種今在仁川機場的記者會上表示，「這是需要重新競爭的情況，不是競爭輪值位置、而是競爭升上大聯盟的機會，我的目標就是能在大聯盟投球。」

上季以22勝38負、在美聯墊底的遊騎兵目前應只有吉布森（Kyle Gibson）、佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）以及有原航平確定進入輪值，梁玹種其實仍有一搏的機會，但他表示，「我不覺得因為球隊去年戰績不佳，自己就有很多機會，畢竟這還是一支大聯盟球隊，競爭非常激烈，我會盡全力以新人的心態生存下去。」

「我知道很多球迷很擔心我，」毅然決然拒絕母隊複數年合約、堅持要到美職闖蕩的梁玹種說，「這次的挑戰並不容易，但是我會努力讓大家知道，我做了正確的選擇。」

梁玹種今在仁川機場舉行記者會。（取自韓聯社）

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