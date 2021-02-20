晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》關達祐決勝節起飛 領航猿擊潰攻城獅穩居第二

2021/02/20 19:30

關達祐關鍵時刻得分，放聲怒吼為自己喝采。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕經過農曆春節近2週的休兵，PLG聯盟今重燃戰火，桃園領航猿在主場靠著洋將傑克豪取32分、16籃板，本土後衛關達祐則扮演第四節先生，關鍵時刻攻下8分，聯手率隊108：102擊敗攻城獅，戰績8勝5敗，穩居第二。

本季雙方4度交手，各取2勝，平分秋色。此役開賽陷入拉鋸戰，但攻城獅221公分中鋒塔壁陷入犯規麻煩，吞下第3次犯規後退場休息，領航猿趁勢拉出13：2的猛攻，拉開雙位數的領先。

次節攻城獅靠著本土球員鄭瑋三分球與高國豪連續得分，一度將分差縮小至7分差，但領航猿洋將瑞德和本土後衛彭俊諺輪流在外線開火，傑克又在此節剩1分16秒時完成三分打，半場結束，領航猿55：42領先。

領航猿在第三節前段持續擴大分差，一度取得66：50全場最大領先，但攻城獅並未被擊垮，高國豪率隊吹起反攻號角，回敬一波14：5的攻勢，落後分差追到僅剩下個位數差距。

帶著9分領先進入決勝節的領航猿遭遇到亂流，攻守同步當機，攻城獅打出一16：4的猛攻，將比分改寫成88：85，自第一節後的首度領先；雙方陷入膠著，3度戰成平手。

領航猿關達祐在終場前最後6分鐘扮演「破壞者」，多次切入撕裂攻城獅防線，個人連拿6分，幫助球隊拉出一波8：0的攻勢，順利擺脫對手追擊，艱辛拿下農曆年後的首勝。

里德上籃得分。（記者林正堃攝）

戴維斯。（記者林正堃攝）

傑克灌籃得分。（記者林正堃攝）

關達祐與高國豪爭球。（記者林正堃攝）

狠投拉桿上籃。（記者林正堃攝）

高國豪上籃。（記者林正堃攝）

蕭順議上籃造成戴維斯犯規。（記者林正堃攝）

施晉堯。（記者林正堃攝

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。