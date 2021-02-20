PLG》關達祐決勝節起飛 領航猿擊潰攻城獅穩居第二

關達祐關鍵時刻得分，放聲怒吼為自己喝采。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕經過農曆春節近2週的休兵，PLG聯盟今重燃戰火，桃園領航猿在主場靠著洋將傑克豪取32分、16籃板，本土後衛關達祐則扮演第四節先生，關鍵時刻攻下8分，聯手率隊108：102擊敗攻城獅，戰績8勝5敗，穩居第二。

本季雙方4度交手，各取2勝，平分秋色。此役開賽陷入拉鋸戰，但攻城獅221公分中鋒塔壁陷入犯規麻煩，吞下第3次犯規後退場休息，領航猿趁勢拉出13：2的猛攻，拉開雙位數的領先。

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次節攻城獅靠著本土球員鄭瑋三分球與高國豪連續得分，一度將分差縮小至7分差，但領航猿洋將瑞德和本土後衛彭俊諺輪流在外線開火，傑克又在此節剩1分16秒時完成三分打，半場結束，領航猿55：42領先。

領航猿在第三節前段持續擴大分差，一度取得66：50全場最大領先，但攻城獅並未被擊垮，高國豪率隊吹起反攻號角，回敬一波14：5的攻勢，落後分差追到僅剩下個位數差距。

帶著9分領先進入決勝節的領航猿遭遇到亂流，攻守同步當機，攻城獅打出一16：4的猛攻，將比分改寫成88：85，自第一節後的首度領先；雙方陷入膠著，3度戰成平手。

領航猿關達祐在終場前最後6分鐘扮演「破壞者」，多次切入撕裂攻城獅防線，個人連拿6分，幫助球隊拉出一波8：0的攻勢，順利擺脫對手追擊，艱辛拿下農曆年後的首勝。

里德上籃得分。（記者林正堃攝）

戴維斯。（記者林正堃攝）

傑克灌籃得分。（記者林正堃攝）

關達祐與高國豪爭球。（記者林正堃攝）

狠投拉桿上籃。（記者林正堃攝）

高國豪上籃。（記者林正堃攝）

蕭順議上籃造成戴維斯犯規。（記者林正堃攝）

施晉堯。（記者林正堃攝

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