NBA》「天空貝」鐵血防守太強悍！ 爵士一哥甘拜下風

爵士一哥米契爾（左）、快艇「天空貝」貝佛利（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今以116：112險勝聯盟龍頭爵士，狠斷對手火燙9連勝，賽後爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）大讚快艇「天空貝」貝佛利（Patrick Beverley）的鐵血防守，直呼讓他打得很辛苦。

米契爾此役上半場在貝佛利的嚴防下，打得非常掙扎，僅6分進帳，也讓球隊陷入落後困境，直到下半場米契爾才漸漸找回手感，決勝節更獨攬17分試圖力挽狂瀾，不過最終仍欠缺臨門一腳敗給快艇，米契爾全場27投12中，進帳35分、4籃板、5助攻。

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賽後，米契爾向《The Athletic》記者Tony Jones盛讚貝佛利的鐵血防守，「貝佛利會拿下年度防守第一隊是有原因的，他讓我在比賽初期打得很辛苦。」

貝佛利的硬漢防守是他在聯盟中賴以為生的武器，時常會去看管對手的得分箭頭，這種「黏巴達」式的防守也讓貝佛利闖出知名度，曾在2017年榮獲年度防守第一隊、2014與2020年拿下年度防守第二隊。

爵士一哥米契爾（左）、快艇「天空貝」貝佛利（右）。（USA TODAY Sports）

Donovan Mitchell: Pat Beverley is first team all defense for a reason. He made my life hard to start the game — Tony Jones （@Tjonesonthenba） February 20, 2021

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