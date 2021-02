NBA》「天空貝」鐵血防守太強悍！ 爵士一哥甘拜下風

爵士一哥米契爾(左)、快艇「天空貝」貝佛利(右)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今以116:112險勝聯盟龍頭爵士,狠斷對手火燙9連勝,賽後爵士一哥米契爾(Donovan Mitchell)大讚快艇「天空貝」貝佛利(Patrick Beverley)的鐵血防守,直呼讓他打得很辛苦。

米契爾此役上半場在貝佛利的嚴防下,打得非常掙扎,僅6分進帳,也讓球隊陷入落後困境,直到下半場米契爾才漸漸找回手感,決勝節更獨攬17分試圖力挽狂瀾,不過最終仍欠缺臨門一腳敗給快艇,米契爾全場27投12中,進帳35分、4籃板、5助攻。

賽後,米契爾向《The Athletic》記者Tony Jones盛讚貝佛利的鐵血防守,「貝佛利會拿下年度防守第一隊是有原因的,他讓我在比賽初期打得很辛苦。」

貝佛利的硬漢防守是他在聯盟中賴以為生的武器,時常會去看管對手的得分箭頭,這種「黏巴達」式的防守也讓貝佛利闖出知名度,曾在2017年榮獲年度防守第一隊、2014與2020年拿下年度防守第二隊。

爵士一哥米契爾(左)、快艇「天空貝」貝佛利(右)。(USA TODAY Sports)

