澳網》喬科維奇恢復神速 外媒曝關鍵人物

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球王喬科維奇（Novak Djokovic）在本屆澳網遇上腹部傷勢、依舊一路過關斬將，今將在決賽面對俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）的強勢挑戰，外媒日前披露，喬帥的物理治療師巴迪奧（Ulises Badio）在過程中扮演關鍵角色。

來自阿根廷的巴迪奧大學時主修運動機能學與物理治療，除了進行一般的脊椎推拿治療外，還懂針灸和中醫，他曾在ATP巡迴賽擔任治療師、也在西甲的瓦倫西亞隊任職過，2017年5月加入喬科維奇團隊。

請繼續往下閱讀...

巴迪奧進入團隊不久後，喬科維奇就在該年溫布頓網球公開賽遇到手肘傷勢，該年他在8強面對捷克名將伯蒂奇（Tomas Berdych）的比賽在第二盤宣布退賽，隨後整季報銷，在那段期間巴迪奧盡心盡力幫助喬帥復健、最終取得球王信任，成為團隊不可或缺的一份子。

喬科維奇在32強對上美國佛里茲（Taylor Fritz）的賽事於第三盤不慎拉傷腹部，一度連下一輪的賽事都不確定是否能參賽，不過他帶傷上陣連過三關，最終還是挺進決賽。準決賽擊敗俄羅斯黑馬卡拉特塞夫（Aslan Karatsev）後，喬科維奇表示在場上已是沒有疼痛的狀態，外界質疑其復原神速，其實背後是團隊共同的努力，特別是巴迪奧。

「過去5天，每天唯一的事情就是讓身體恢復。」喬科維奇在記者會上表示，而在這當中頻繁治療的重擔當然就落在巴迪奧身上，甚至工作量大到需要請他在ATP的同事支援。「Uli非常關心我的職業生涯和我這個人、關心我的身體健康。他是真正的專業人士、非常敬業」喬帥提及巴迪奧時滿懷感激之情，「過去的六、七天，他日以繼夜工作、衷心感謝他。」

喬科維奇與巴迪奧。（取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法