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澳網》上回美網封后現場沒人 大坂直美感謝球迷帶來能量

2021/02/20 21:40

大坂直美。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽在墨爾本公園進入尾聲，日本第3種子大坂直美火力全開，強轟6記愛司、4度破發，直落2擊潰美國22種子布蕾迪（Jennifer Brady），第2度封后且連續第4年都有大滿貫金盃到手，賽後「日本小威」不忘感謝到場球迷力挺：「謝謝大家，你們帶來不可思議能量。」

去年美網受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響只能閉門戰，當時紐約掄元的大坂直美，如今特地感謝南半球現場球迷熱情支持，「我上個大滿貫決賽沒人在場，感謝你們帶來的正向能量，這對我意義重大。」儘管拉沃爾中央球場只開放7477名觀眾，23歲的大坂直美已經非常感動，「很高興場邊還有大家同在，讓我非常享受這一切，感覺打大滿貫賽已是種特權。」　

從2018年美網、19年澳網、20年美網、到如今的澳網，大坂直美仍保有大滿貫決賽滿百勝率，逐漸展現女網新霸主接班實力，而下週即從世界排名第3升至第2的她，不忘盛讚首闖大滿貫壓軸的布蕾迪，「我們去年美網4賽交手過，當時我就說妳會成為一個『大難題』，我果然是對的。」她也強調，25歲布蕾迪非常努力勤奮，「我很開心看到她的進步。」

對戰1勝3負的布蕾迪，大滿貫處女秀難逃被「震撼教育」，賽後仍展現風度推崇大坂直美， 「我要祝賀她又贏得一個大滿貫冠軍。她是我們所有人的靈感之源，她為比賽所做的一切令人驚嘆，並讓這項運動如此不凡。我希望在家的年輕女孩們都能看到，並且從她所做的一切獲得啓發。」

布蕾迪。（法新社）

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