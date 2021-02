澳網》「你想被叫珍妮還是珍妮佛？」大坂直美幽默致詞笑翻全場

大坂直美封后。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日本名將大坂直美昨在澳洲網球公開賽擊敗美國22種子布蕾迪(Jennifer Brady)奪冠,頒獎典禮上的致詞環節,還展現自己逗趣一面,也讓外媒直言,大坂無論場上場下都超圈粉。

大坂直美昨以6:4、6:3直落二輕取布蕾迪、勇奪生涯第4座大滿貫賽金盃,賽後這位23歲的日本好手展現淘氣一面,走上頒獎台時,基於禮貌先恭喜對手,她問布蕾迪,「你想要被叫珍妮(Jenny)還是珍妮佛(Jennifer)?」

大坂直美這個回答讓全場觀眾哄堂大笑,布蕾迪則面帶微笑回答「珍妮」,不料大坂隨後竟說,「好的,首先我要先恭喜珍妮佛......」,也讓現場再度笑聲不斷。

不過幽默開場後,大坂直美就正色表示,自己在去年美網與布蕾迪對陣過後就知道她對所有人來說將會是個大麻煩,「這幾個月來很高興看到你擁有不可思議的成長,知道你付出非常多的努力,同時也要感謝你的團隊,對我來說,團隊就像家人一樣,所以我相信你們一定也共同經歷過非常棒的旅程。你剛剛提到你的母親,我相信她一定非常以你為傲,我很確定每個人、你的朋友、家人一定都為你感到光榮。」

I love how Naomi Osaka politely asked Jennifer Brady if she preferred to be called "Jennifer" or "Jenny," then completely ignored what she said pic.twitter.com/b8UzciMQnF