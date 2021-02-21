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澳網男單決賽！球王喬帥大戰梅德維夫 今日賽事預告與轉播

2021/02/21 06:53

世界球王喬科維奇（左）與俄國悍將梅德維夫（右）今在澳網爭冠。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有2場賽事轉播，早上9點半熱火踢館湖人，上演去年總冠軍賽對決戲碼，熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）近5戰有4場拿下大三元，狀況極為火燙，今日要率領球隊挑戰2連勝，湖人方面前役不敵籃網，此役要重整旗鼓避免陷入連敗。中午12點勇士作客黃蜂，勇士昨浪費雙位數領先，以120：124敗給魔術，今日柯瑞（Stephen Curry）會帶領灣區大軍止敗嗎？球迷朋友不要錯過轉播！

今日PLG持續熱戰，下午2點半台新夢想家對上領航猿，雙方分別處於2連勝、3連勝，今日誰的連勝之路會中斷呢？下午5點攻城獅強碰富邦勇士，富邦歷經1個月的客場之旅後，再度回到主場碰頭攻城獅，上回富邦在主場面對攻城獅以9分差落敗，此役會成功復仇嗎？球迷朋友記得鎖定轉播！

UBA女一級6強複賽持續進行，今日為台灣體大對上佛光大學、文化大學交手北市大學、世新大學迎戰台灣師大，比賽場場關鍵，哪些球隊會晉級4強呢？球迷朋友千萬不要錯過轉播！

澳網來到最後1天賽程，中午先上演男雙決賽，晚場是男單決賽壓軸登場，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）強碰俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），生涯在澳網8度封王的喬科維奇，將力拚第9座澳網冠軍金盃，梅德維夫近來豪取20連勝，氣勢銳不可擋，今日能阻擋喬帥登頂嗎？雙方生涯對戰7次，喬科維奇4勝3負略居上風。

NBA

09:30 熱火@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 勇士@黃蜂 緯來體育（D-LIVE）

NBA G-League

14:30 鹽湖城明星@聖塔克魯茲勇士 緯來體育（D-LIVE）

PLG

14:30 台新夢想家@領航猿

17:00 攻城獅@富邦勇士

轉播：MOMO TV、民視第一台、Youtube P.LEAGUE

UBA女複賽

14:25 台灣體大 vs 佛光大學

16:15 文化大學 vs 北市大學

18:00 世新大學 vs 台灣師大

轉播：ELEVEN SPORTS 2 、LINE TODAY

澳網

12:00 男雙決賽

16:30 男單決賽

轉播：博斯運動1台、博斯網球台

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