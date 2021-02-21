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澳網》今下午4點半男單決戰 就看八冠王喬帥單挑梅德維夫

2021/02/21 07:04

喬帥單挑梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經2週激烈廝殺，2021澳洲網球公開賽今日落幕，台灣時間下午4點半登場的男單決戰（博斯運動台直播），就由賽史八冠王喬科維奇（Novak Djokovic），單挑近來20連勝的俄國悍將梅德維夫（Daniil Medvedev），究竟是喬帥再度三連霸，把大滿貫金盃推進至18座？還是近3個月來不敗的超旺俄男破天荒掄元？答案可望在晚間揭曉。

現任世界球王喬科維奇本屆狀況連連，儘管傳出受傷、砸拍等爭議風波，最終仍及時回穩，第9度勇闖墨爾本公園壓軸秀，離賽史第9冠只差最後一步，揚言不想把冠軍杯交出去的塞爾維亞頭號種子，拿手接發球臨場能否發揮，已被視為衛冕關鍵。由於雙方交手紀錄中，喬帥僅挾4勝3敗些微領先，自2019年後更形成1勝3負，因此連國際賭盤都持中立態度，他與梅德維夫在這場決賽的賠率相差不多，甚至已快55波，屆時龍爭虎鬥精彩可期。

由於梅德維夫從去年11月起，已跨季連贏20場，包括面對TOP10的12連勝，今日若能再挫強敵喬帥，這位25歲的第4種子即可首獲大滿貫冠軍，並成為2005年「沙皇」沙菲（Marat Safin）之後，首位在澳網封王的俄國選手，甚至還將擠下西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），世界排名從第4上升至第2席，多重利多足令梅德維夫志在必得。

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