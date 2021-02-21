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日職》比田中將大強 怪物左投猛飆火球、2局3K無失分（影音）

2021/02/21 07:50

〔體育中心／綜合報導〕昨日樂天金鷲的田中將大在回歸首戰就被日本火腿打者砲轟，主投2局狂失3分，而接替他的火球大物左投早川隆久卻展現初生之犢不畏虎的氣勢，主投2局狂飆3K無失分，最快球速來到150公里。

早川隆久是樂天球團在去年第一指名選進的球員，來自早稻田大學的他擁有一手能夠飆破150公里的速球，就連達比修有都曾被他在大學時期飆出的155公里火球給震懾。

昨日早川隆久接替田中將大上場，雖仍在春訓熱身賽，但早川依舊飆出了150公里的火球，首局早川上場面對中島卓也、西川遙輝與中田翔，一開始讓中島敲出三壘平飛球被接殺，接著連續讓西川與中田翔揮棒落空三振。第二局他雖被敲出一支安打，但也順利解決掉其他打者，並再飆1K，完成投球任務。

賽後早川也透露自己在投球前相當緊張，賽後監督石井一久也對他給予高度評價，認為他是有資格進入先發輪值的投手。

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