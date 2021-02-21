中職》富邦悍將又補強！外媒爆料新簽美日韓3國資歷洋砲

納瓦羅曾在2016年加盟日職羅德隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》的記者羅哈斯（Enrique Rojas）今天在推特上爆料，墨西哥冬盟的內野洋砲納瓦羅（Yamaico Navarro）已與中職富邦悍將達成合約，2021年賽季將在台灣打球。

富邦悍將季後洋將戰力大進補，除了續留的羅力、索沙、邦威，還新簽大聯盟資歷傑斯、前韓職勝投王納恩斯、以及一名育成洋投優瑪，共有6名洋投是全聯盟最多。

請繼續往下閱讀...

然而富邦悍將去年團隊打擊率2成89，敲進603分打點，皆在聯盟4隊中墊底，加上今年調整球的恢復係數，為了加強打擊，富邦悍將今天也被爆料簽下洋砲納瓦羅。

現年33歲的納瓦羅出身自多明尼加，有過4年大聯盟以及2年韓職、1年日職經驗，主要守內野，不過他也曾在2012年因酒駕遭逮、2018年遭疑非法持有槍枝被捕。

Dominicano Yamaico Navarro tiene un acuerdo para el 2021 con el equipo Fubon Guardians de la liga profesional de Taiwan. — Enrique Rojas/ESPN （@Enrique_Rojas1） February 20, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法