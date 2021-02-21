MLB》「今年將有所不同」 洋基明星捕手充滿信心

桑契斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）上季遭遇大低潮，還被二號捕手東岡凱爾搶去先發位置，但今年春訓他對自己依舊充滿信心，直言今年將會有不同。

桑契斯認為，只要能夠持續不斷揮棒，他的狀態就可以有所回升，因此他也在休賽季時參加了多明尼加冬季聯盟進行調整，他也相信這將使他重返過往的水準。「現在要給出真正的答案還有點太早，不過我確實對我做出的調整感覺很好，我認為那會成為關鍵，我感覺很好然後我確實認為今年會有不同。」

請繼續往下閱讀...

總教練布恩（Aaron Boone）也提到，他覺得桑契斯現在看起來真的很好，他在進攻端做出了調整，縮短他的揮棒軌跡，所以他想先稱讚桑契斯做得挺不錯。

桑契斯也表示，他也持續與捕手教練史萬森（Tanner Swanson）合作，來改善接補姿勢，上季他們將接補的姿勢改為單膝跪地的方式，改善他偷好球的能力，史萬森也前往了春訓營，確保桑契斯能在模擬賽開始前做好準備，桑契斯認為自己取得了很大的進步。

桑契斯生涯6個賽季已經累積敲出115轟，上季雖然他的打擊率驟降至1成47，不過仍在49場出賽敲出10轟，若他本季能夠重拾過往30轟、打擊率2成70以上的身手，將有機會再次入選明星賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法