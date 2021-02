柯瑞賽前與小波爾致意。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天將在主場面對黃蜂,不過陣中大將柯瑞(Stephen Curry)卻在賽前突然退場,且確定將不會在此役出賽。

從轉播單位釋出的片段看到,柯瑞在工作人員的陪伴下退場,腳步略微蹣跚,但播報人員指出,柯瑞賽前確實有進行訓練,但已經確定今天柯瑞將不會先發。

勇士官方推特發文指出,柯瑞今天身體感覺不適,因此不會在本場比賽上陣。

本季柯瑞繳出堪比生涯年的表現,場均能夠拿下29.9分、5.4籃板、6.2助攻,每場比賽能投進5.0記三分球,表現相當驚人,也是本季勇士仍能擠進西部8強的關鍵。

Steph Curry did not start tonight's game vs. the Hornets. pic.twitter.com/dlnm7vfb0u