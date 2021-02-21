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中職》悍將宣布與洋投納恩斯解約 簽下隊史首名洋砲納飛猛

2021/02/21 10:07

納飛猛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年中職賽季即將展開，富邦悍將持續補強整體戰力，今與33歲的多明尼加籍野手納飛猛（Yamaico Navarro）簽約，成為悍將隊史首名以野手身份加盟的外籍球員。另原訂加盟的多明尼加籍投手納恩斯（Héctor Noesí），則因在自主練習時受傷無法來台，球團在評估後決定與其解除合約。

180公分、97公斤的納飛猛為右投右打，守備位置以二、三壘為主，也可兼任外野手。2006年起從波士頓紅襪小聯盟展開職棒生涯，2010年首度升上大聯盟。2014年轉戰亞洲職棒，首年效力三星獅隊就以48轟改寫韓職外籍球員單季最多全壘打的紀錄，幫助球隊拿下2014年總冠軍並獲選為MVP，2015年則拿下二壘手金手套獎座，累計兩年期間共擊出307支安打、79支全壘打、235分打點，以長打率五成七四的成績受到日本球團青睞，2016年轉往日職加盟千葉羅德隊。

2017年納飛猛回到多明尼加聯盟與墨西哥聯盟效力，持續展現出優異的打擊能力，在2020-21連續二年獲得多明尼加聯盟打擊王殊榮。富邦悍將領隊蔡承儒表示，球團經過整體戰力評估，決定補進經驗豐富的納飛猛作為外籍戰力人選之一，期盼藉由他的加入為悍將帶來好的化學效應，並且提升教練團調度空間。

富邦悍將本季共與六名外籍球員簽約，目前已有四名投手來台，最早抵達的羅力、索沙已至嘉義參加隨隊練習，邦威、傑斯尚在進行居家檢疫中，育成洋將優瑪則已順利取得簽證，待核酸檢測完成後即啟程來台進行隔離，再加上野手納飛猛的加入。富邦悍將期盼每一位外籍球員都能發揮完整實力，以最佳狀態在2021賽季強悍出擊！

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