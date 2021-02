NBA》柯瑞不在！格林9.3秒驅逐出場 勇士慘遭黃蜂零秒絕殺

D.格林比賽終了前遭驅逐。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天踢館黃蜂主場上演戲劇性一役,除了賽前一哥柯瑞突傳身體不適臨時退場,格林(Draymond Green)還在終了前兩度技術犯規,奉送2罰讓黃蜂追平,最後一波被羅齊爾(Terry Rozier)投進零秒絕殺,終場勇士100:102遭逆轉。

黃蜂帶走勝利。(法新社)

勇士此役少了一哥柯瑞,首節以15:24落後,不過黃蜂整場共發生24次失誤,是第二節中段開始反倒落後於勇士的關鍵。

比賽終了前9.3秒,勇士仍以2分領先,安排勇士沃納梅克(Brad Wanamaker)和黃蜂小波爾跳球,後來格林與海沃德在地板上爭球,此時裁判判給黃蜂暫停,這讓格林暴跳如雷,不停抱怨後被吹技術犯規更遭驅逐出場。

黃蜂羅齊爾兩罰俱中,追平比分,最後一波球權也給了黃蜂,羅齊爾零秒出手,又是20呎外的兩分跳投命中,終場黃蜂以2分差氣走勇士。

羅齊爾此役獨砍36分全場最高,包括三分球11投8中高檔表現;勇士方面則以歐布瑞25分最高、威金斯也有19分進帳。

