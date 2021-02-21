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NBA》柯瑞不在！格林9.3秒驅逐出場 勇士慘遭黃蜂零秒絕殺

2021/02/21 11:43

D.格林比賽終了前遭驅逐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天踢館黃蜂主場上演戲劇性一役，除了賽前一哥柯瑞突傳身體不適臨時退場，格林（Draymond Green）還在終了前兩度技術犯規，奉送2罰讓黃蜂追平，最後一波被羅齊爾（Terry Rozier）投進零秒絕殺，終場勇士100：102遭逆轉。

黃蜂帶走勝利。（法新社）

勇士此役少了一哥柯瑞，首節以15：24落後，不過黃蜂整場共發生24次失誤，是第二節中段開始反倒落後於勇士的關鍵。

比賽終了前9.3秒，勇士仍以2分領先，安排勇士沃納梅克（Brad Wanamaker）和黃蜂小波爾跳球，後來格林與海沃德在地板上爭球，此時裁判判給黃蜂暫停，這讓格林暴跳如雷，不停抱怨後被吹技術犯規更遭驅逐出場。

黃蜂羅齊爾兩罰俱中，追平比分，最後一波球權也給了黃蜂，羅齊爾零秒出手，又是20呎外的兩分跳投命中，終場黃蜂以2分差氣走勇士。

羅齊爾此役獨砍36分全場最高，包括三分球11投8中高檔表現；勇士方面則以歐布瑞25分最高、威金斯也有19分進帳。

柯瑞賽前突不適無法上場。（法新社）

歐布瑞攻下全隊最高分。（法新社）

羅齊爾率隊逆轉。（美聯社）

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