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MLB》一家三代全是重砲手？「小王子」兒怪力轟引熱議（影音）

2021/02/21 10:53

〔體育中心／綜合報導〕「小王子」費爾德（Prince Fielder）與他的父親老費爾德（Cecil Fielder）是大聯盟史上第2對生涯累積超過300轟的父子檔，小王子日前也在自己的社群軟體上，張貼兒子小費爾德（Jadyn Fielder）開轟的影片，讓大聯盟官網也相當期待，費爾德家族的重砲基因是否有機會繼續在大聯盟延續。

影片當中可以看到，小費爾德跟父親同樣都是左打，身穿背號17的他面對對手的來球，豪邁地揮出一發超大號全壘打，在目視球飛出去後更帥氣甩棒後跑壘。

現年57歲的老費爾德，在1985年登上大聯盟，曾於1990年於老虎隊敲出單季51轟的表現，隔年以44轟蟬聯全壘打王寶座，生涯一共敲出319轟。老費爾德的兒子，「小王子」費爾德同樣也是個重砲手，他在2007年曾以單季50轟成為全壘打王，可惜的是他的生涯因為頸部傷勢提前結數，生涯累積與父親一樣的319轟。

「小王子」費爾德與他的父親都是大聯盟累積300轟的重砲手。（資料照）

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