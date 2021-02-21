澳網》今年場地球速飆很大！八冠王喬帥進化變身重砲手

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021澳洲網球公開賽今日即將落幕，美媒《ESPN》專業分析，今年場地球速飆很大，讓許多「慢郎中」選手叫苦連天，不過「日本小威」大坂直美等「重砲手」因而得利，甚至賽史八冠王喬科維奇（Novak Djokovic）都因調整得宜很快適應狀況，才能照樣第9度殺入男單決戰。

網壇年度四大滿貫賽事中，澳網、美網皆屬硬地球場，前者場地球速原本較後者稍慢，而據國際網協CPI（場地速度量表），29以下為「慢速場地」、逾45為「高速場地」，過去5年墨爾本公園球場為41，算中高速等級。今年賽事因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，從原本元月中旬順延3週才開打，場地速度等級也升至50的超高速水準，難怪男單16強爆冷提前出局的奧地利第3種子提姆（Dominic Thiem）忍不住抱怨，今年場地球速實在變太快。

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或許拜網球落地後彈跳速度明顯加快所賜，甫於女單第2度封后的大坂直美，本屆轟出笑傲群芳的50記愛司、且第一發得分率高達79%，火力四射威力十足；但球是圓的，擅長接發球的防守大師喬帥，依舊能在今年飆高速場地存活，除了豐富大賽經驗與戰術球技運用，發球質量大幅提昇也是重要關鍵，總計6戰發出多達100記愛司、場均16.6個，意外高居所有男子選手之首，這也勢必是喬帥決賽的武器之一，以對抗近來20連勝的俄國年輕勁敵梅德維夫（Daniil Medvedev）。

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