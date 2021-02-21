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NBA》灰熊外線手感急凍 主場慘遭太陽血洗31分

2021/02/21 12:21

布克拿下23分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天在主場迎戰太陽，上半場他們就被太陽狂勝30分，灰熊終場以97：128慘敗太陽中斷2連勝，太陽也輕鬆拿下2連勝。

灰熊上半場手感急凍，三分球18投僅1中，讓他們從第一節中段被追上後完全沒有反擊能力，首節打完灰熊只拿15分，第二節也只拿到19分，半場以34：65落後太陽31分。

第三節灰熊雖然多投進2顆三分，但對手太陽的三分命中率卻高達52.6%，三節打完太陽以96：64領先灰熊32分。第四節進入垃圾時間，太陽得到32分，灰熊拿下33分，終場太陽大勝對手31分，灰熊此役外線33投5中，命中率15.2%，反觀太陽打完全場外線46投24中，命中率高達52.2%，全場24記三分更創下隊史紀錄。

布里吉斯全場7投6中拿下19。（美聯社）

此役太陽得分最高的是布克（Devin Booker）23分，另有5籃板5助攻，有三人得分來到19分，分別是布里吉斯（Mikal Bridges），板凳出發的薩里奇（Dario Saric）與佩恩（Cameron Payne）。

灰熊簡恩（Gorgui Dieng）拿下15分是全隊最高，先發的莫蘭特（Ja Morant）拿下12分5籃板5助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）10分12籃板，本季首度上場的溫斯洛（Justise Winslow）拿下9分，但全場14投僅3中。

莫蘭特。（美聯社）

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