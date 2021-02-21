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體育 籃球 NBA

NBA》公牛拉文爆砍38分 國王苦吞6連敗

2021/02/21 13:06

拉文（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛主場迎戰國王，公牛在一哥拉文（Zach LaVine）狂飆38分帶領下，122：114賞國王6連敗。

今公牛以拉文38分4籃板3助攻最出、懷特（Coby White）19分3籃板2助攻、T.楊恩（Thaddeus Young）18分4助攻3籃板、坦波（Garrett Temple）14分4籃板1助攻、威廉斯（Patrick Williams）和史托倫斯基（Tomas Satoransky）也各有11分及10分貢獻。

低潮的國王本場仍未解，除了剛開節還能和公牛有些微抗衡外，其餘時間都被壓著打，更是讓對手在第二節拿下40分，另外本場國王團隊三分球29投8中，僅有27.6%命中率，遠遠低於公牛23投11中的47.8%，最終在最多落後14分之下，國王球隊領敗。

國王部分，巴格利（Marvin Bagley III）26分11籃板是全隊亮點、希爾德（Buddy Hield）23分4籃板、福克斯（De'Aaron Fox）20分9助攻、哈里柏頓（Tyrese Haliburton）16分5助攻、懷特塞德（Hassan Whiteside）12分7籃板。

巴格利。（美聯社）

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