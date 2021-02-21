NBA》湖人關鍵一擊沒進 熱火2分險勝地主止敗

努恩砍下全隊最高的27分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天作客湖人主場，在巴特勒（Jimmy Butler）與努恩（Kendrick Nunn）合砍51分帶領下，雖然最後熱火發生關鍵失誤，但湖人絕殺未進，熱火就以96：94險勝地主湖人，湖人也吞下2連敗。

熱火首節就打出36：23的攻勢給地主湖人下馬威，不過第二節湖人眾將回神，單節29：23追回6分，半場以52：59落後熱火7分。下半場一開始，湖人靠麥修斯（Wesley Matthews）飆分下逆轉熱火，但熱火也馬上靠著巴特勒與的努恩得分要回領先，三節打完熱火仍以81：77領先湖人。

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第四節剩下1分鐘時，湖人以92：94落後熱火2分，庫茲馬關鍵超前三分沒進，熱火在下一波進攻發生進攻犯規，比賽時間剩下25秒，湖人叫出暫停，暫停過後馬修斯三分沒進，湖人發動犯規戰術讓巴特勒上罰球線，巴特勒2罰俱中讓球隊維持4分領先，後續湖人追到2分差，在暫停過後熱火還發生失誤被詹姆斯抄截，但詹姆斯沒有選擇主投最後一擊而是傳給卡盧索（Alex Caruso）追平投籃沒進，湖人就以2分差輸球，熱火順利中止3連敗。

巴特勒。（USA TODAY SPORTS）

巴特勒此役拿下24分8籃板5助攻，努恩27分5籃板，艾德巴約（Bam Adebayo）16分10籃板6助攻。

湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）今天手感不佳，全場21投7中，三分球8投1中，拿下19分9籃板9助攻，庫茲馬23分，板凳出發的哈瑞爾 （Montrezl Harrell）拿下18分10籃板。

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