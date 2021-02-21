NBA》被爆料將重返西班牙聯賽 前湖人冠軍老將親自打臉

P.加索。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙媒體爆料球星P.加索（Pau Gasol）將重返西班牙聯賽，和自己加入NBA前的老東家巴塞隆納達成協議，並積極備戰奧運，不過P.加索立馬作出否認回應。

P.加索在個人推特上表示，自己聽聞這消息後，想和大家分享目前仍專注在恢復中，且還沒準備好要回歸任何比賽。最後P.加索寫道：「一但有消息要公佈，我會通過我的社群通知大家。」

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40歲的P.加索已在NBA打拚18年，自去年3月後P.加索（Pau Gasol）就沒有上場過，不過他並沒有放棄復出，本人曾向《ESPN》透露，自己已進行了2次手術。經驗豐富的他，共效力過灰熊、湖人、公牛、馬刺、公鹿、拓荒者，不過在拓荒者則是一場未打就被釋出。生涯場均能夠繳出17.0分、9.2籃板、3.2助攻和1.6阻攻，6度入選過明星賽，另外生涯曾攜手已故球員布萊恩（Kobe Bryant）助湖人拿下二連霸，

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.



Thank you very much for your support! — Pau Gasol （@paugasol） February 20, 2021

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