NBA》被爆料將重返西班牙聯賽 前湖人冠軍老將親自打臉

P.加索。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕西班牙媒體爆料球星P.加索(Pau Gasol)將重返西班牙聯賽,和自己加入NBA前的老東家巴塞隆納達成協議,並積極備戰奧運,不過P.加索立馬作出否認回應。

P.加索在個人推特上表示,自己聽聞這消息後,想和大家分享目前仍專注在恢復中,且還沒準備好要回歸任何比賽。最後P.加索寫道:「一但有消息要公佈,我會通過我的社群通知大家。」

請繼續往下閱讀...

40歲的P.加索已在NBA打拚18年,自去年3月後P.加索(Pau Gasol)就沒有上場過,不過他並沒有放棄復出,本人曾向《ESPN》透露,自己已進行了2次手術。經驗豐富的他,共效力過灰熊、湖人、公牛、馬刺、公鹿、拓荒者,不過在拓荒者則是一場未打就被釋出。生涯場均能夠繳出17.0分、9.2籃板、3.2助攻和1.6阻攻,6度入選過明星賽,另外生涯曾攜手已故球員布萊恩(Kobe Bryant)助湖人拿下二連霸,

After hearing the news out of Spain today, I wanted to share that I remain focused on my recovery and I am not ready to get back to competing just yet. As soon as I have something to announce, I will do so via my social media channels.



Thank you very much for your support!