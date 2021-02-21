澳網》「本屆賽會最狂的一球？」戰鬥民族梅德維夫想獲認可（影音）

梅德維夫破了對手發球局後高舉雙手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網男單決賽還未開打，不過俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev）日前在4強戰一記挑釁觀眾的重擊，已經被澳網官方賽後上傳影片提前形容「本屆賽會最狂的一球？」

梅德維夫在日前對上希臘西西帕斯的4強戰，由於墨爾本當地有許多希臘裔移民，現場充滿異樣氛圍，湧入許多支持西西帕斯的觀眾，從梅德維夫進場就發出噓聲，主審也多次出聲警告現場觀眾。

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在這種情況下梅德維夫不費力地連拿兩盤，並在第三盤率先破發，不過中間又被回破。這時梅德維夫在局數5：5、比數40：15時，打出一記漂亮直線反拍穿越，再度破了西西帕斯的發球局。

這時梅德維夫高舉雙手揮舞，示意觀眾儘管歡呼，而觀眾也做出回應。

賽後梅德維夫說：「觀眾大多為他（西西帕斯）加油，我打出那記致勝球且舉手那刻，就是我贏下這場比賽的瞬間。當然，當時我還要再一個發球局，但那是重要的一刻。我希望被觀眾認可，那是我職業生涯最棒的擊球之一。」

梅德維夫將在台灣時間今天下午4點半對決球王喬科維奇，尋求生涯首座大滿貫金盃，他說：「這將會是場特別的比賽，我需要身體保持在最佳狀態4.5小時、精神保持在最佳狀態5小時。特別是打敗Novak（喬科維奇），這是很大的動力。我有機會獲勝。」

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