晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》「本屆賽會最狂的一球？」戰鬥民族梅德維夫想獲認可（影音）

2021/02/21 13:27

梅德維夫破了對手發球局後高舉雙手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網男單決賽還未開打，不過俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev）日前在4強戰一記挑釁觀眾的重擊，已經被澳網官方賽後上傳影片提前形容「本屆賽會最狂的一球？」

梅德維夫在日前對上希臘西西帕斯的4強戰，由於墨爾本當地有許多希臘裔移民，現場充滿異樣氛圍，湧入許多支持西西帕斯的觀眾，從梅德維夫進場就發出噓聲，主審也多次出聲警告現場觀眾。

在這種情況下梅德維夫不費力地連拿兩盤，並在第三盤率先破發，不過中間又被回破。這時梅德維夫在局數5：5、比數40：15時，打出一記漂亮直線反拍穿越，再度破了西西帕斯的發球局。

這時梅德維夫高舉雙手揮舞，示意觀眾儘管歡呼，而觀眾也做出回應。

賽後梅德維夫說：「觀眾大多為他（西西帕斯）加油，我打出那記致勝球且舉手那刻，就是我贏下這場比賽的瞬間。當然，當時我還要再一個發球局，但那是重要的一刻。我希望被觀眾認可，那是我職業生涯最棒的擊球之一。」

梅德維夫將在台灣時間今天下午4點半對決球王喬科維奇，尋求生涯首座大滿貫金盃，他說：「這將會是場特別的比賽，我需要身體保持在最佳狀態4.5小時、精神保持在最佳狀態5小時。特別是打敗Novak（喬科維奇），這是很大的動力。我有機會獲勝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。