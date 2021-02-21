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PLG》3連敗攻城獅推SBL得分王首秀 大戰最強富邦勇士

2021/02/21 16:21

前SBL九太洋將布蘭登被改名叫大勝。（資料照，攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLEAGUE+狀況最差的富邦勇士、新竹街口攻城獅今在勇士主場台北和平籃球館互尬，此仗更是售票區域全數完售，而主隊勇士推出塞瑟夫、賈西亞出來迎戰；踢館的攻城獅為了拯救火力，讓第17季SBL得分王卻被揮棄的新洋將大勝（原名：布蘭登）首度上陣。

勇士過年前吞下2連敗，有失聯盟最強球隊的封號，最大問題是進攻大當機，他們前11場平均可以攻下100.5分，輸球兩仗剩86.5分，前役對桃園領航猿甚至攻下隊史在PLG新低82分，該役命中率更是低檔的33.3％。

值得一提的是，勇士洋將資歷雖不比其他3隊的顯赫，但3人驍勇善戰，其中最苦的是211公分的塞瑟夫，他本季出賽12戰，其中和賈西亞合體4勝2敗、與辛特力合作5勝1敗，而今日勇士就決定派出勝率最高的洋將組合塞瑟夫、辛特力迎敵，至於賈西亞、辛特力僅同場合作1戰獲勝。

3連敗攻城獅狀況很差，3勝11敗為聯盟爐主，主因是火力實在太差，此仗登錄從SBL九太科技轉戰的大勝，他在SBL平均19.4分、14.9籃板，為聯盟得分王，盼能注入強大的進攻能量，拯救萎靡不振的火力，至於為了鞏固禁區再由平均能繳出3.7阻攻的「門神」塔壁。

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