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MLB》農場頭號新星有多強？ 洋基布總受訪這樣說

2021/02/22 07:09

洋基隊大物新秀多明格茲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕多明格茲（Jasson Dominguez）自從與洋基隊簽約後一直是備受外界期待的超大物新秀，雖然他仍未在小聯盟體系打過任何一球，但他已經被《MLB Pipline》評為洋基最具潛力的新秀，同時排在年度新秀的第32名，總教練布恩（Aaron Boone）近期在受訪時談到了對多名格茲這位球員的看法。

先前多明格茲曾多次被拿來與現今最好的球員楚奧特（Mike Trout）進行比較，布恩在受訪時表示，以目前的情況來看，拿他（多明格茲）與楚奧特進行比較並不公平。但自己曾在上個休賽季期間與多明格茲在多明尼加碰過面，以一個當時16歲的孩子來說，他的身體素質真的不錯，且在打擊練習時也展現出非常棒的潛力。

最後布恩認為:「我非常期待多明格茲在進入職棒體系、獲得更多比賽經驗後能在場上展現出什麼樣的成果，同時多明格茲未來的表現絕對會對球隊產生影響，他的天分是無庸置疑的，我認為球隊擁有一個非常棒的球員。」

在《MLB Pipeline》的預測中，多明格茲需要到2024年才會登上大聯盟，在這之前，他必須在小聯盟的各個層級證明自己，才能真正兌現天賦，成為一名出色的明星球員。

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