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PLG》塔克42分、林俊吉扮奇兵 夢想家逆轉領航猿拿對戰首勝

2021/02/21 17:54

福爾摩沙台新夢想家擊敗桃園領航猿。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕台新夢想家今靠著塔克（Anthony Tucker）末節狂攬20分、轟下平本季個人最高42分，加上林俊吉挺身而出拿20分，助隊以102：99逆轉桃園領航猿，拿下3連勝，同時是他們第5度對決中的首勝。

夢想家前3節都處在落後劣勢，第4節開局還陷入超過3分鐘的乾旱期，但塔克成功扮演得分箭頭，在最後3分35秒投進超前三分球，林俊吉在拉鋸時刻頂住壓力，關鍵5罰都進，讓領航猿無法在主場球迷面前如願帶走4連勝。

塔克前一次拿到42分，對手就是領航猿，當時球隊以100：104落敗，這次總算能笑著離場，他說：「我也記得這件事，今天這場不只是我，而是其他人都能跳出來，拿下一場名符其實的團隊勝利。」他特別誇讚新秀林俊吉，「他真的很棒，我也很看好他，大家可以多多關注他。」

夢想家教練朱利爾斯也肯定林俊吉的練球態度，「我從季前就說我很愛阿吉，他真的很投入訓練，即便上場時間不多，但他總是持續努力，我很榮幸能當他教練。」

林俊吉今出賽近29分鐘，全場三分球4投4中，拿到生涯新高20分，他表示，最大調整是心態改變，「練球的時候，我一直不太敢出手，但教練和隊友都鼓勵我，告訴我有空檔就出手，塔克的企圖心正是我值得學習的地方，即便投不進，還是要保持侵略性。」

夢想家4人得分上雙，塔克42分、8籃板、7助攻，杰倫（Jerran Young）也有21分、6籃板，林俊吉20分，楊敬敏10分，至於領航猿以里德（Davon Reed）的20分表現最佳，但最後壓哨追平球落空，傑克（Kadeem Jack）則有18分、15籃板貢獻。

福爾摩沙台新夢想家塔克（左）第四節投進多顆關鍵三分。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙台新夢想家林俊吉（右）中距離跳投。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙台新夢想家林俊吉三分跳投。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙台新夢想家總教練朱利斯。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿陳靖寰（右）積極防守福爾摩沙台新夢想家塔克（左）。（記者陳志曲攝）

桃園領航猿主場開打，因疫情得到控制，開放球迷進場，進場要戴上口罩並以梅花座入座。（記者陳志曲攝）

樂天女孩開場演出。（記者陳志曲攝）

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